Afyonkarahisar - Otomobil seyir halinde yandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü.Yangın dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar'a seyir halindeki otomobilden duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)