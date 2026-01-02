Afyonkarahisar - Otomobille minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 02.01.2026 10:33
Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza dün akşam saatlerinde Ofis Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 45 LT 255 plakalı minibüs ile 03 LV 275 plakalı otomobil gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA)

