Afyonkarahisar- Sulama kanalına düşen otomobilde 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Menderes Köprüsü mevkisinde meydana geldi. S.O. (22) kullandığı 03 AAT 449 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki A.T. (20), F.C.B. (22) ile M.Ö. (21) yaralandı. AFAD ekibi, yaralıları kurtararak sağlık ekibine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

Haber- Kamera: İlyas Kaan TAYTAK/ÇOBANLAR, (DHA) -