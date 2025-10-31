Afyonkarahisar - TIR'ın dorsesi yandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında TIR'ın dorsesi çıkan yangında hasar gördü.

Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Karadirek köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde Murat Kara idaresindeki 43 SP 371 plakalı TIR'ın dorsesinin lastikleri yanmaya başladı. Balataların şişmesi ile birlikte lastiklerin alev alması sonucu başlayan yangın korkuya neden olurken, yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına aldı. TIR'ın dorsesinde maddi hasar meydana geldi. (DHA)

Görüntü Dökümü

---------------------

- Dorse yanarken görüntü

- Dorsenin yanan lastiklerine yangın tüpü ile müdahale ederken görüntü

- Yangına itfaiye müdahale ederken görüntü

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA)