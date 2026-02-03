Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Afyon kura çekim tarihi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Afyonkarahisar’da hayata geçirilecek konutlar için kura heyecanı giderek artıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce vatandaş “Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi ne zaman?” ve “TOKİ Afyonkarahisar kura çekim tarihi belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor. TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilerle birlikte Afyonkarahisar için kura günü netleşmiş durumda.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ AFYONKARAHİSAR DETAYLARI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşları uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar genelinde toplam 4.370 sosyal konut inşa edilecek.

Proje: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi

İl: Afyonkarahisar

Toplam konut sayısı: 4.370

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından açıklanan kura takvimi doğrultusunda Afyonkarahisar için beklenen tarih belli oldu. Kura çekimiyle birlikte sosyal konutlarda hak sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek.

Afyonkarahisar TOKİ kura çekim tarihi ve saati

Açıklanan resmi bilgilere göre Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi 5 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’da yapılacak. Kura çekilişi sonucunda 4.370 konut için hak sahipleri ilan edilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri ile başvurusu reddedilen adayların listesi açıklandı.

Kura listeleri ve başvuru durumu sorgulaması TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar başvuru sonuçlarını ilgili ekran aracılığıyla kontrol edebiliyor.

AFYONKARAHİSAR TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde uygulanan ödeme planı Afyonkarahisar’da da diğer illerle aynı şekilde yürütülüyor. Konutlarda %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Afyonkarahisar TOKİ 1+1 konut fiyatları

Metrekare: 55 m²

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat (%10): 180.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

Afyonkarahisar TOKİ 2+1 (65 m²) konut fiyatları

Metrekare: 65 m²

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat (%10): 220.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

Afyonkarahisar TOKİ 2+1 (80 m²) konut fiyatları

Metrekare: 80 m²

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat (%10): 265.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar birçok ilde kura çekimi tamamlandı. Hak sahiplerinin belirlendiği iller arasında şu şehirler bulunuyor:

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın ve Elazığ.

Bu illerde gerçekleştirilen kura çekimleri sonucunda toplam 148.083 vatandaş TOKİ sosyal konutlarında hak sahibi oldu.

Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi saat kaçta yapılacak?

Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi 5 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar TOKİ’de kaç konut için kura çekilecek?

Afyonkarahisar genelinde TOKİ tarafından toplam 4.370 sosyal konut için kura çekimi yapılacak.

Afyonkarahisar TOKİ kura listeleri nereden öğrenilir?

Kura çekilişine katılacakların listeleri ve başvuru sonuçları TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ sosyal konutlarında ödeme planı nasıl uygulanıyor?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınmakta, kalan borç ise 240 ay vade ile ödenmektedir.