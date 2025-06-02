Afyonkarahisar- Tren minibüse çarptı: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte minibüse çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sularında Sandıklı ilçesi otogar kavşağı karşısı Kumalar sokaktaki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Eskişehir- Denizli seferi yapan 7617833 sayılı, makinistler Metin B. ve Semih Güray K.'nin kullandığı Pamukkale Ekspresi işçileri getirmek için seraya giden Mahmut Ç. yönetimindeki 03 AEM 078 plakalı minibüse çarptı. Trenin yaklaşık 100 metre sürüklediği minibüs şarampole devrildi. Tren ise kaza yerinde 700 metre sonra ancak durabildi. Kazada yaralanan minibüs şoförü Mahmut Ç. kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tren yolcularından Ahmet Sayın, "Arka vagonda yolculuk yapıyorduk. Ani bir fren oldu. Duman çıktı. Sonra trenden çıkıp arkamıza baktığımızda aracın enkazını gördük. Minibüsü önüne almış sürüklemiş. Ön tarafında da aracın parçaları var" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber- kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA)-