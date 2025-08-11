Afyonkarahisar - Yılkı atları görüntülendi

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkanlar yılkı atlarını görüntüledi.

Çay Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOS) üyelerinin Emirdağlarının 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'na düzenlediği doğa yürüyüşünde, yılkı atları görüntülendi.

Kulüp Başkanı Ali Demiral, "Bu yaylaya daha önce de gelmiştik. O zaman yılkı atları azdı, çoğalmışlar. Gözlemlerime göre burada yaşayan yılkı atları temiz bir doğa istiyor. Yaz dönemlerinde yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğrayan atlarımız insanlar tarafından atılan plastik ve cam şişelerden, sürekli ATV motor turlarından çıkan gürültüden oldukça rahatsız ve endişe içerisinde. Bizlere düşen görev onları doğa ile baş başa bırakalım. Onlara ve doğaya müdahale etmeyelim. Yoksa bizden sonraki nesil onları göremeyecek" dedi. (DHA)

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/ÇAY, (DHA)