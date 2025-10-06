Afyonkarahisar - Yürürken aracın çarptığı taksici öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde caddede yürüdüğü sırada hafif ticari aracın çarptığı taksici Mevlüt İnceer (65) hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 21.30 sıralarında Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Mevlüt İnceer'e aynı yönden gelen M.E. idaresindeki 03 EDE 033 plakalı hafif ticari araç çarptı. Önce aracın ön camına ardından da elektrik direğine çarpan Mevlüt İnceer yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mevlüt İnceer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcısının incelemesinin ardından İnceer'in cansız bedeni Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan Mevlüt İnceer'in uzun süredir ilçede taksicilik yaptığı, bir süre de Selçuklu Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenildi.

Haber- kamera: BOLVADİN, (DHA)