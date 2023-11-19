Afyonkarahisar’a mevsimin ilk karı düştü

Sağanak yağışın etkili olduğu Afyonkarahisar’da yüksek kesimler hava sıcaklığının da düşmesi ile adeta beyaza büründü.

Meteoroloji'nin kent için geçtiğimiz hafta başında yaptığı uyarı sonrası beklenen yağış dün sabah saatlerinde başladı.

Gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağış yüksek kesimlerde ise kara dönüştü.

Emirdağ ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Emirdağ Yaylası Yelli Bel mevki ile Şuhut ilçesi Efeler köyünde kar yağışı yaşandı.

Gece boyu aralıklarla süren yağış sonrası etraf beyaza bürünürken, doğa kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecelere azalarak gece saatlerinde 2 derecelere kadar düştü.

Yağışların bugün sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde sürmesi bekleniyor.