Afyonkarahisar’da 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplam 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 şahsın yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 1,5 kilogram esrar ele geçirildi ve 1 kişi yakalandı" ifadelerine yer verdi.