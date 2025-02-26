Afyonkarahisar’da 3 ayrı suç kaydı ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 ayrı suç kaydı ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A., isimli şahıs ekiplerin çalışması ile yakalandı.

Şahıs Dinar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.