Afyonkarahisar’da 6 bin 500 adet uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar kent merkezi ve Çay ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, operasyonda ayrıca 6 bin 500 adet uyuşturucu hap ile değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imal ticareti ve kaçakçılık olayları ile mücadele kapsamında Afyonkarahisar İl Merkezi ve Çay ilçesinde icra edilen kökünü kurutma operasyonlarında 4 şüpheli şahsa işlem yaptı.

Şahısların ev, araç ve üstlerinde yapılan aramalar sonucunda; 6 bin 500 adet sentetik ecza, 27 gram esrar, 1 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 litre kaçak alkol, 80 adet 9 tabanca fişeği ele geçirildi.