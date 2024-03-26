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Afyonkarahisar’da aranan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 26.03.2024 15:55
  • Giriş: 26.03.2024 15:55
  • Güncelleme: 26.03.2024 15:55
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için icra edilen devriye faaliyetinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs Salar’da yakaladı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. 

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