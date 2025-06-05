Afyonkarahisar’da bayramda havanın sıcak geçmesi bekleniyor

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar’da bayram boyunca sıcaklıkların 30 derece seviyelerinde olması beklenirken, bayramın ikinci günü ise kentte yağış bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre bayramın ilk günü Afyonkarahisar’da sıcaklıkların 29 derece seviyelerinde olması bekleniyor. Değerlendirmelere göre, bayramın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi günü ise kentte yağış bekleniyor. Bayramın 3 ve 4.’ncü günleri ise kentte yağış beklenmezken sıcaklıkların ise 30 derece seviyelerinde olması bekleniyor.