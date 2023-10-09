Afyonkarahisar’da hava durumu

Afyonkarahisar yeni haftaya açık bir hava ile başlarken, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ise kentte hafta boyu yağış beklenmiyor.

Meteorolojik verilere göre kentte hafta boyu açık ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, hafta boyu kentte sıcaklıkların gündüzleri 20, geceleri ise 4 derece seviyelerinde olması tahmin ediliyor.

Ayrıca yapılan değerlendirmelere kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.