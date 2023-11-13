Afyonkarahisar’da hava durumu

Afyonkarahisar yeni haftaya yağışlı ve soğuk havayla başladı.

Meteorolojinin kent için geçtiğimiz hafta yaptığı uyarılar sonrası beklenen yağış öğle saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azalarak 22 derece seviyelerinden 14 derecelere kadar düştü.

Yapılan son tahminlere göre ise kentte hafta boyu aralıklarla yağmur yağışı bekleniyor.