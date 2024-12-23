Afyonkarahisar’da hava durumu

Yapılan son meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar’da bu hafta havanın yağışlı ve soğuk geçmesi bekleniyor.

Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte yarın (Salı), Perşembe ve Cuma günleri yağmur yağışı bekleniyor.

Yağışlar birlikte sıcaklıklarında düşmesinin beklendiği kentte sıcaklık değerlerinin ise 3-11 dereceler seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Değerlendirmelere göre ayrıca kentte 25 Aralık Çarşamba günü de rüzgarlı bir havanın hakim olması bekleniyor.