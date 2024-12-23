Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Afyonkarahisar’da hava durumu

Ajans Haberleri
  • 23.12.2024 13:07
  • Giriş: 23.12.2024 13:07
  • Güncelleme: 23.12.2024 13:07
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da hava durumu

Yapılan son meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar’da bu hafta havanın yağışlı ve soğuk geçmesi bekleniyor.

Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte yarın (Salı), Perşembe ve Cuma günleri yağmur yağışı bekleniyor.

Yağışlar birlikte sıcaklıklarında düşmesinin beklendiği kentte sıcaklık değerlerinin ise 3-11 dereceler seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Değerlendirmelere göre ayrıca kentte 25 Aralık Çarşamba günü de rüzgarlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

BirGün'e Abone Ol