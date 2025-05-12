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Afyonkarahisar’da hava durumu

Ajans Haberleri
  • 12.05.2025 14:11
  • Giriş: 12.05.2025 14:11
  • Güncelleme: 12.05.2025 14:11
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da hava durumu

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar’da yeni haftada parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.
Meteorolojik verilere göre, kentte bu haftanın parçalı bulutlu geçeceği ve 16 Mayıs Cuma günü ise yağış beklendiği belirtildi. Tahminlere göre kentte hava sıcaklıklarının ise 7 ile 26 derece arasında olmasının bekleniyor. Sıcaklıkların akşamları 7 derece civarlarına düşmesi tahmin edilirken, değerlerin gündüzleri ise 20 derecelerin üstüne çıkması bekleniyor.

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