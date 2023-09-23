Afyonkarahisar’da iki aracın çarpıştığı kazada yolcular yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada sürücüler olayı yara almadan atlatırken, kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Zahire Pazarı Kavşağında sabaha karşı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, T.B., yönetiminde ki 32 AAS 889 plakalı otomobil ile H.C idaresindeki 03 ADD 008 plakalı hafif ticari araç kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan D.C. ve G.D., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.