Afyonkarahisar’da kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor

Afyonkarahisar’da kasım ayının ilk hafta sonunda termometreler 24 dereceleri gösterirken, bazı vatandaşlar sıcak giden havaların adeta ‘küresel ısınma ve mevsim değişikliklerinin’ görünün yüzü olarak yorumladı.

Kentte uzun süredir devam eden sıcak hava dalgası kasım ayının ilk hafta sonunda da sürdü. Adeta pastırma sıcakları diye adlandırılan güneşli ve açık bir havanın hakim olduğu kentte güneşi gören birçok vatandaş tıpkı yaz mevsiminde olduğu gibi park ve bahçeleri doldurdu.

Meteorolojik verilere göre kentte termometreler ise gün içerisinde 24 derece seviyelerine çıktı. Kasım ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte özellikle gençlerin yazın olduğu gibi kısa kollu tişört ve göleklerle gezmeye devam etmeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Torunu ile birlikte sokağa çıkan vatandaşlardan Celalettin Kaya, kentte bu yıl 4 mevsimi değil adeta iki mevsimi gördüklerini ifade ederek, “Benim yaşım 65 bugüne kadar böyle mevsim değişikliği görmedik, gerçekten havalar çok sıcak gidiyor ve kuraklık var. İlim yönünden ‘küresel ısınma’ deniliyor, mevsim değişiklikleri var. 4 mevsimi görmedik bu yıl adeta iki mevsimi yaşadık” dedi.