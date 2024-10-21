Afyonkarahisar’da kaza 2 yaralı

Afyonkarahisar’da tek taraflı meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücü M.A., sevk ve İdaresindeki 20 BA 071 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Kaza, araç sürücüsü ve içerisinde yolcu olarak bulunan diğer şahıs yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.