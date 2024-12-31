Afyonkarahisar’da kaza: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücü H.Ç.K.’nın sevk ve idaresindeki 03 AAF 725 plakalı araç ile seyir halinde iken M.K.’nin idaresindeki 26 AF S281 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada sürücü H.Ç.K. ile diğer araç sürücüsü M.K. sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilirken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.