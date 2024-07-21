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Afyonkarahisar’da kaza: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 14:36
  • Giriş: 21.07.2024 14:36
  • Güncelleme: 21.07.2024 14:36
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da kaza: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da bir aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinileni bilgilere göre, kaza Sultandağı ilçesi Yakasenek mevkiinde meydana geldi. Sürücü A.Ş’nin idaresindeki 35 AEU 299 plakalı araç ile seyir halindeyken kontolünü kaybederek şarampole uçarak takla atması sonucu kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan sürücü A.Ş, ve yolcu olarak bulunan B.Ş ile C.Ş isimli şahıslar Afyonkarahisar Hastanelerine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

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