Afyonkarahisar’da muhtarlık seçimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Hacı Musa Mahallesi’nde 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde Nursel Kule, 231 oyla seçimin galibi oldu.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar seçilen Sabri Kule’nin karıştığı bir olaydan aldığı ceza nedeniyle memnu haklarının elinde olmadığının ortaya çıkması üzerine seçimler tekrarlandı. Sabri Kule’nin yerine eşi Nursel Kule muhtar adayı olurken, Hacı Musa Mahallesi sakinleri 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimleri için tekrar sandığa gitti.

Şuhut merkeze bağlı Hacı Musa Mahallesi’nde 1 Haziran Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Nursel Kule ve Yunus Çakmar’ın aday olduğu muhtarlık seçiminde Nursel Kule 231 oy alırken, Yunus Çakmar ise 149 oy aldı.