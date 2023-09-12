Afyonkarahisar’da okul çevrelerinde denetim

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarında denetimler başladı.



Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimleri Afyonkarahisar’da da yapıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" gerçekleştirdi. Afyonkarahisar’da tüm okulların çevreleri ve öğrenci servis araçları denetledi. Servilerde bulunan eksiklikler konusunda araç sürücüleri uyarılarak, gerekli işlemler yapıldı.