Afyonkarahisar’da OSB’de yangın

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve iş makinelerinin desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, OSB’de saat 13.00 sıralarında bir kereste fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi, Susuz ve Beyyazı Belediyelerinin itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına OSB iş makineleri de destek verdi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının fabrikanın mutfak bölümünde çıktığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.