Afyonkarahisar’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Afyonkarahisar’da otomobil ile minibüs çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 03 ABS 240 plakalı minibüs ile 03 ABZ 893 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüje yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3’ü ağır 10 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.