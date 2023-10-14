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Afyonkarahisar’da otomobil şarampole devrildi 4 yaralı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 11:23
  • Giriş: 14.10.2023 11:23
  • Güncelleme: 14.10.2023 11:24
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da otomobil şarampole devrildi 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, B.Ö. (40) idaresindeki 03 UR 544 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki E.Ö. (63), O.Ö. (16) ve M.Ö. (11) yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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