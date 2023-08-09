Afyonkarahisar’da otomobil takla tattı: 2 kişi yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 38 AHF 971 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla attı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan sürücü ile yanında bulunan Y.K.’yı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.