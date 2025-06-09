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Afyonkarahisar’da otomobiller çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.06.2025 17:27
  • Giriş: 09.06.2025 17:27
  • Güncelleme: 09.06.2025 17:27
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da otomobiller çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Y.T. (50) yönetimindeki 64 KT 103 plakalı araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerindeki Pazarağaç beldesi yakınlarında, H.A. (66) idaresindeki 26 FL 555 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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