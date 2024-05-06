Afyonkarahisar’da ruhsatsız tüfek bulunduran şahsa ceza

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği bir şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada esrar ile ruhsatız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, yapılan titiz çalışmalar neticesinde; İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde ikamet eden Y.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı yönünde aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın ikameti ve eklentilerinde yapılan arama yapıldı. Aramada; 1 gram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği

ele geçirildi. Yakalanan şahıs, gözaltına alınırken ruhsatsız tüfek bulandırmaktan da ceza uygulandı.