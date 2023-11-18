Afyonkarahisar’da sağanak yağış etkili oldu

Afyonkarahisar’da kuvvetli rüzgar ile birlikte sağanak yağış etkili oldu.

Meteorolojinin hafta başında yaptığı uyarılan sonrası beklenen yağış öğle saatlerinde başlarken, rüzgarında şiddeti ile yağış etkili oldu.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar buldukları balkon ve tente altlarına sığınarak korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise kafalarına poşet geçirmekte çareyi buldu.

Polis ve jandarma ekipleri trafikte sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Rüzgar nedeniyle bazı dükkanların önündeki duba ve saksılarda devrildi. Kentte yağış ile birlikte şiddetli rüzgar devam ediyor.