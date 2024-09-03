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Afyonkarahisar’da sağanak yağış etkili oldu

Afyonkarahisar’da aniden bastıran sağanak yağış özellikle ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Ajans Haberleri
  • 03.09.2024 00:37
  • Giriş: 03.09.2024 00:37
  • Güncelleme: 03.09.2024 00:37
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da sağanak yağış etkili oldu


Meteorolojinin yaptığı uyarılar sonrası kentte beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Yağış özellikle Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi balkon ya da dükkanların tentelerinin altlarına sığınmak da buldu. Yağış kısa sürede cadde ve sokaklardaki yolları da göle çevirdi. Oluşan su birikintilerin den dolayı özellikle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık bir saat süren yağış sonrası birçok bölgede su birikintileri oluştu.

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