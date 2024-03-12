Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da yol kenarındaki emniyet şeridinde bekleyen otomobile arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E., idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yol kenarındaki emniyet şeridinde bekleyen araca çarptı.

Kazada C.Y. ve T.Y., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılarında sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.