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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.11.2024 13:43
  • Giriş: 30.11.2024 13:43
  • Güncelleme: 30.11.2024 13:44
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçlardan birinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Küçükhöyük beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinden bilgilere göre, Ö.F.K., idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen M.B.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Ç.B. ve S.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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