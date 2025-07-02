Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da elektrikli bisiklet ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Çobanözü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y., yönetimindeki 03 AGN 507 plakalı elektrikli bisiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ş.S.’nin kullandığı 03 RE 850 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada elektrik bisiklet sürücü ile her ikisi de 16 yaşında olan A.Y. ve İ.Y., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.