Afyonkarahisar’da trafik kazası: 5 yaralı

Afyonkarahisar’da hafif ticari aracın yayaya çarpıktan sonra şarampole girdiği kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Sülümenli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A., yönetimindeki 06 CIT 91 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yolda yürüyen ve kimliği tespit edilemeyen yayaya çarpıktan sonra şarampole devrildi.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan yaya ile birlikte araçta bulunan sürücü O.A., N.A., B.A. ve F.A.’yı ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan kimliği tespit edilemeyen şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.