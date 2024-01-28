Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, O.A., (36) idaresindeki 03 RB 737 plakalı hafif ticari araç, Öğretmenler Mahallesi’nde A.A.’nın (56) kullandığı 03 BS 633 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.