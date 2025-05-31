Afyonkarahisar’da yağışlı hava etkili oldu

Afyonkarahisar’da dün öğle saatlerinde başlayan yağmurlu hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı gece boyu aralıklarla devam etti. Gök gürültülü sağanak yağışı şeklinde başlayan yağmur yağışı kent genelinde etkili oldu. Yapılan meteorolojik tahminlere göre yağışlı havanın bugün gün boyu devam etmesi bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecelerde azalarak 17 derecelere kadar düştü.