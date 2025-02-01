Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Afyonkarahisar’da yangın

Ajans Haberleri
  • 01.02.2025 23:06
  • Giriş: 01.02.2025 23:06
  • Güncelleme: 01.02.2025 23:06
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da yangın

Afyonkarahisar’da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Osmangazi Mahallesi Filli Kavşak yakınlarında iddiaya göre elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonucu ikinci el ürün alım satımı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, OEDAŞ ekipleri de bölgenin elektriğini keserek yangının büyümesini engelledi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu.

BirGün'e Abone Ol