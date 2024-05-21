Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel 21.05.2024 08:57 Giriş: 21.05.2024 08:57

Güncelleme: 21.05.2024 11:42 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA