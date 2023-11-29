Afyonspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksinde ki kapalı salonda gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürtüyor.

Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman düz koşu ile devam etti.

Jetler 2 Aralık da deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan 3 puan alarak 10. sıradan üst sıralara tırmanmanın hedeflerini yapıyor.