Afyonspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Mor beyazlı ekip hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksinde ki kapalı salonda gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürtüyor.
Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman düz koşu ile devam etti.
Jetler 2 Aralık da deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan 3 puan alarak 10. sıradan üst sıralara tırmanmanın hedeflerini yapıyor.
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