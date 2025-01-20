Afyonspor, ikinci devrenin ilk maçında sahaya çıkmadı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ikinci devrenin ilk maçında sahaya çıkmadığı için karşılaşma oynanamadı.

Beyaz Grupta mücadele eden mor beyazlı ekip, ikinci devrenin ilk maçında evinde oynayacağı Sarıyer karşılaşmasına çıkmadı. Bir süredir maddi sorunlar ile mücadele eden ve eksi 2 puan ile ligin son sırasında bulunan Afyonspor’da sorunlar deyim yerindeyse bitmiyor. Kulüp yönetimin aldığı karar ile Afyonspor dün kendi evinde oynaması gereken Sarıyer karşılaşmasında sahaya çıkmadı. Mor beyazlıların 3-0 hükmen mağlup sayılıp sayılmayacağı ise TFF’nin kararı sonrası netlik kazanacak.