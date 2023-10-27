Afyonspor, Karacabey Belediyespor’u konuk edecek

Afyonspor, ligin 11. haftası açılış maçında evinde Karacabey Belediyespor’u konuk edecek.

Karşılaşmada Afyonspor’u altyapı antrenörleri Celalettin Ulu ve Soner Ballıpınar koordine edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Afyonspor, 2013 yılından bu yana tarihinin en kötü günlerini geçiriyor.

Yönetimdeki istifalar, antrenörün gönderilmesi ve mali kriz gibi konularla başa çıkmaya çalışan mevcut yönetim Karacabey maçının ardından toplantı yapacak.

Toplantıda Yönetimin devam edip etmeyeceği, devam edilmesi halinde yedek yönetim kurulu üyelerinin yönetime davet edilmesi, teknik heyet gibi konular ele alınacak.

Maça TFF tarafından Sinan Özcan atandı.

Özcan’a ise Bülent Korkmaz ve Çağrıcan Pazarcıklı yardımcılık yapacak. Maç yarın saat 13.00’te Zafer Stadyumu’nda oynanacak.