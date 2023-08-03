Afyonspor, Muhammed Emin Sarıgül’ü 1 yıllığına renklerine bağladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Feyenoord altyapısından yetişen 18 yaşındaki Muhammed Emin Sarıgül’ü 1 yıllığına renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarına hız veren Afyonspor, Hollanda’nın Feyenoord takımının altyapısından yetişen ve Alanyaspor’da forma giyen Muhammed Emin Sarıgül ile 1 yıl kiralık olarak anlaştı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreni sonrası Muhammed Emin Sarıgül 1 yıl kiralık sözleşmeye imza attı.