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Afyonspor, Muhammed Emin Sarıgül’ü 1 yıllığına renklerine bağladı

Ajans Haberleri
  • 03.08.2023 11:25
  • Giriş: 03.08.2023 11:25
  • Güncelleme: 03.08.2023 11:25
Kaynak: İHA
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Afyonspor, Muhammed Emin Sarıgül’ü 1 yıllığına renklerine bağladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Feyenoord altyapısından yetişen 18 yaşındaki Muhammed Emin Sarıgül’ü 1 yıllığına renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarına hız veren Afyonspor, Hollanda’nın Feyenoord takımının altyapısından yetişen ve Alanyaspor’da forma giyen Muhammed Emin Sarıgül ile 1 yıl kiralık olarak anlaştı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreni sonrası Muhammed Emin Sarıgül 1 yıl kiralık sözleşmeye imza attı. 

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