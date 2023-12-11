Afyonspor puan kayıplarını telafi etmeye devam ediyor
Kaynak: İHA
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu aldığı Bursaspor galibiyeti ile puanını 23’e yükselterek ligde 10.’ncu sıradaki yerini korudu.
Mor beyazlı ekip ligin başlarında kaybettiği puanları son 4 haftadır telefi etmeye başladı.
Mor beyazlılar dün evinde ağırladığı Bursaspor’u da ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.
Karşılaşma sonrası Afyonspor puanını 23’e yükselterek, ligdeki yerini korumayı başardı.
Afyonspor ligin 18.’nci haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.
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