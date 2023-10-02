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Afyonspor’da kötü gidişat puan kayıpları sürüyor

Ajans Haberleri
  • 02.10.2023 12:16
  • Giriş: 02.10.2023 12:16
  • Güncelleme: 02.10.2023 12:17
Kaynak: İHA
Afyonspor’da kötü gidişat puan kayıpları sürüyor

TFF 2. Ligde mücadele eden Afyonspor dün evinde ağırladığı Esenlerspor’a maçın uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 boyun eğerken, mor beyazlılar ligde 6 haftada sadece 5 puan toplayabildi.

Afyonspor’da kötü gidişat puan kayıpları sürüyor.

Jetler ligin ilk 6 haftasında çıktığı karşılaşmalarda 1 galibiyet görürken, mor beyazlılar maçların 2’sinde sahadan beraberlikle ayrılırken karşılaşmalarında 3’nde ise mağlubiyet aldı.

6 hafta da sadece 5 puan toplayan Afyonspor dün aldığı Esenlerspor maçı sonrası ligde 12. sıraya geriledi. 

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