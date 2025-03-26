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Ağ ile avlanma yasağına uymayan 2 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 26.03.2025 11:09
  • Giriş: 26.03.2025 11:09
  • Güncelleme: 26.03.2025 11:09
Kaynak: İHA
Ağ ile avlanma yasağına uymayan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep’te ağ ile avlanma yasağına uymayan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı tespit edilen A.Ö. ve M.Ö. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Yakalanan şahılara ait olduğu tespit edilen 800 metre ağ ele geçirildi. 
A.Ö. ve M.Ö. isimli şahıslar hakkında av yasağına uymamaları sebebiyle idari işlem başlatıldı.

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