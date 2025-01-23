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Ağ ile avlanma yasağına uymayan 4 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 23.01.2025 15:50
  • Giriş: 23.01.2025 15:50
  • Güncelleme: 23.01.2025 15:50
Kaynak: İHA
Ağ ile avlanma yasağına uymayan 4 şahıs yakalandı

Gaziantep’te ağ ile avlanma yasağına uymayan 4 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı mevkiinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. İcra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında ağ ile avlanma yasağına uymayan H.T, H.E, D.P. ve A.K. isimli 4 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet şişme bot, 4 adet bot küreği, 1 adet bot şişirme pompası, 1 adet bot motoru, yaklaşık bin ağ yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında idari işlem başlatıldı.

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