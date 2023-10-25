Ağabeyini öldürmekten tutuklanan kardeşin akıl sağlığı yerinde çıktı

Şişli'deki evinde 26 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Cenk Çağın Ünlü'yü öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen kardeşi Cem İnan Ünlü'nün adli tıp ihtisas kurulu raporuna göre akıl sağlığı yerinde çıktı.

İstanbul'da tanınmış bir şarap fabrikasında satış temsilcisi olan Cenk Çağın Ünlü, işe gitmeyince iş arkadaşları 6 Mayıs 2022 günü polise ihbarda bulundu. Çilingirle kapıyı açan polis, Cenk Çağın Ünlü'nün cansız bedenini buldu.

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından binadan valizle çıkan kişiyi arayan polis, bu kişinin Beyoğlu'nda bir otele yerleştiğini tespit etti. Otelde kişi ise maktulün kardeşi Cem İnan Ünlü çıktı. Ünlü'nün üzerinde olayda kullandığı bıçak da ele geçirilerek gözaltına alındı. Cem İnan Ünlü polise ve savcılıkta susma hakkını kullandı. Tutuklanan kardeş hakkında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Cem İnan Ünlü, ilk duruşmada suçlamayı kabul etmeyerek ağabeyini öldürmediğini, eve gitmediğini ve görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cem İnan Ünlü getirildi. Duruşmada anne ve baba da izleyici olarak katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında yeni adli tıp raporunun mahkemeye ulaştığı ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu kaydedildi.